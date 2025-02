Ein Rückblick auf den Westfield CentrO-Weihnachtsmarkt

Die Vertreter*innen der beteiligten Service-Clubs bei der Übergabe des symbolischen Schecks im Friedensdorf.

Sage und schreibe 20.000 Euro haben helfende Hände am Friedensdorf-Stand des Westfield CentrO-Weihnachtsmarktes eingenommen. Das funktionierte natürlich nur aufgrund der wertvollen Hilfe durch die verschiedenen Service-Clubs, die uns viele Stunden und Tage in ihrer Freizeit unterstützten.

Bereits zum zweiten Mal hat ein Zusammenschluss von Wohltätigkeitsclubs aus Oberhausen, Mülheim a.d.R. und Hünxe gemeinsam mit dem Friedensdorf Oberhausen in einer liebevoll geschmückten eine Hütte auf dem CentrO-Weihnachtsmarkt Präsenz gezeigt. Insgesamt konnten dabei zugunsten des Friedensdorf 20.000 Euro an Umsatzerlösen erzielt werden. Neben dem federführenden Lions Club Oberhausen Glückauf beteiligten sich der Lions Club Hünxe, der Rotary Club Oberhausen, der Rotary Club Oberhausen Antonyhütte, der Inner Wheel Club Mülheim-Oberhausen, Rotaract sowie der Zonta Club Oberhausen.

„Neben der Möglichkeit, dabei mitzuhelfen, das Friedensdorf finanziell zu unterstützen, kann man auf dem gut besuchten Markt die Bekanntheit des Dorfes weit über die Grenzen Oberhausens erhöhen“, so Axel Biermann vom Ideengeber Lions Club Oberhausen Glückauf. Unser Team bedankt sich ausdrücklich bei allen aktiven Helfer*innen der Service-Clubs, die sich neben unseren bewährten Festkräften in der Hütte 44 mit Begeisterung und viel Freundlichkeit engagiert haben.

Personen auf dem Bild (von links nach rechts): Simon Deichsel (Rotaract), Axel Biermann (LC OB Glückauf), Tim Steinmayr (LC OB Glückauf), Anne Oelmann (Inner Wheel Club MH/OB), Holger Rücken (RC Antonyhütte), Sarah Beckmann (Friedensdorf), Klaus Dotzauer (RC OB), Maria Guthoff (Zonta Club Oberhausen), Andreas Preuß (LC Hünxe) und Wolfgang Mertens (LC Hünxe).

Schon während der Weihnachtsmarkt noch lief, machten wir am Friedensdorf-Stand ein kleines Video, in dem uns Axel Biermann vom Lions Club Oberhausen „Glückauf“ erklärte, warum er und weitere Aktive uns so gern unterstützen. Wir zeigten das Video im Rahmen unseres Friedenskalenders – klicken Sie bitte HIER!