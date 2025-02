Aktives Netzwerken im Amazon-Logistikzentrum

Effektives Netzwerken ist auch für uns von großer Bedeutung. So geschehen in dieser Woche auf Einladung des Amazon-Logistikzentrums in Rheinberg. Dort trafen sich Vertreter*innen diverser Vereine, Verbände und Schulen zum Kennenlernen und zum Austausch. „Ich bin immer wieder beeindruckt, mit wieviel Engagement jeder einzelner Verein seinen Beitrag zum Wohl bedürftiger Menschen sowie der Gemeinschaft leistet. Wir freuen uns über den tollen Austausch und die hoffentlich daraus resultierenden Interaktionen für die Zukunft“, so kommentiert Geschäftsführungs-Assistentin Caroline Hülskamp die muntere Zusammenkunft.

Auch die Option, dass die teilnehmenden Organisationen untereinander einen möglichen Austausch und gegenseitige Unterstützung haben könnten, mache dieses Treffen noch wertvoller. Dem aktiven Netzwerken folgte ein Rundgang durch die Abfertigungshallen des 110.000 Quadratmeter großen Logistikzentrums (entspricht der Größe von 17 Fußballfeldern). Ein schmackhaftes Mittagessen rundete das Treffen ab.