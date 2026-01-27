Ein tolles Schauspiel

Mit viel Herzblut, Humor und großem Engagement steht die Kleine Bühne Hiesfeld auch in diesem Jahr wieder auf der Bühne – und spielt dabei für den guten Zweck. Seit mittlerweile 22 Jahren unterstützt das Laienensemble mit seinen Theateraufführungen die Arbeit des Friedensdorfes und ist damit ein starker Partner unserer Organisation.



Aktuell probt die Kleine Bühne für ihre neue Komödie „Al dente“, die im evangelischen Gemeindehaus an der Kirchstraße in Hiesfeld aufgeführt wird. Mit viel Liebe zum Detail, großer Spielfreude und einem starken Gemeinschaftsgeist bringt das Ensemble Jahr für Jahr mehrere ausverkaufte Vorstellungen auf die Bühne. Der Erlös aus dem Kartenverkauf wird traditionell gespendet.



Allein im Jahr 2025 erspielten die Schauspielerinnen und Schauspieler 3.000 Euro für das Friedensdorf. Weitere Einnahmen kamen sozialen Projekten in der Region zugute.



Wir danken der Kleinen Bühne Hiesfeld von Herzen für die jahrzehntelange Treue, das enorme Engagement und dafür, dass sie mit ihrer Kunst immer wieder Menschen begeistert.