Treue Freunde zu Gast im Friedensdorf

Mit großer Freude durften wir erneut unsere guten und treuen Freunde vom Lions Club Dinslaken im Friedensdorf begrüßen. Die langjährige Verbundenheit und das herzliche Miteinander sind für uns jedes Mal etwas ganz Besonderes.



„Wir halten sehr gerne Kontakt zum Friedensdorf und unterstützen von Herzen gern. Gerade durch die örtliche Nähe besteht eine tiefe Verbundenheit“, betont der Dinslakener Lion Norbert Mingels.



Und auch in diesem Jahr kamen die Lions nicht mit leeren Händen: Eine Spende in Höhe von 33.333 Euro wurde an unsere Mitarbeiterin der Öffentlichkeitsarbeit, Constanze von Gerkan, übergeben. Ermöglicht wurde dies einmal mehr durch den Verkauf der beliebten Adventskalender des Lions Club Dinslaken, mit denen das Friedensdorf bereits seit 2012 gefördert wird.



„Ein großer Dank gilt den rund 150 Sponsorinnen und Sponsoren unseres Adventskalenders – ohne sie wäre eine Spende in dieser Höhe niemals möglich“, unterstreicht Norbert Mingels.



Wir sagen von Herzen Danke und freuen uns schon jetzt auf ein baldiges Wiedersehen mit den Dinslakener Lions im Friedensdorf.