Ein Wiedersehen, das Herzen berührte

Es war ein ganz besonderes Wiedersehen, das unser Friedensdorf in diesen Tagen erleben durfte – und eines, das uns zutiefst bewegt hat.

Einige unserer ehemaligen vietnamesischen Schützlinge, die in den 1970er Jahren im Friedensdorf gelebt und hier eine wichtige Etappe ihres Lebensweges verbracht haben, kehrten nun – nach Jahrzehnten – an diesen besonderen Ort zurück. Manche von ihnen reisten sogar aus den USA an, um das Friedensdorf noch einmal mit eigenen Augen zu sehen.

Friedensdorf-Leiterin Birgit Stifter und ihr Stellvertreter Thomas Killmann führten unsere Gäste durch das Gelände, das sich in vielem verändert – und in vielem doch gleich geblieben ist: als Ort der Hoffnung und der Heilung.

Gemeinsam blickten wir auf bewegende Geschichten zurück, teilten Erinnerungen, lachten, staunten.

Besonders emotional war dieses Wiedersehen für Wolfgang Mertens aus unserer Öffentlichkeitsarbeit. Er kennt einige der Gäste bereits seit den siebziger Jahren und erinnerte sich an gemeinsame Momente, kleine Gesten und große Entwicklungen.

Solche Begegnungen zeigen uns immer wieder, wie tief die Spuren sind, die das Friedensdorf in den Herzen vieler Menschen hinterlässt.