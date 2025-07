Einladung zum Hiroshima- & Nagasaki-Gedenktag am 6. August 2025

Jedes Jahr am 6. und 9. August finden weltweit Gedenkveranstaltungen statt, um an die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki und ihre verheerenden Folgen zu erinnern.

In einer Welt, die geprägt ist von atomaren Massenvernichtungswaffen, Cyberkriegsführung, Hyperschall-Trägersystemen, Weltraumwaffen und weiteren zerstörerischen Technologien, ist es heute wichtiger denn je, für den Frieden einzustehen, die Stimme zu erheben und diplomatisch-friedliche Lösungen zu finden.

Aktuell befinden sich rund 12.500 Atomwaffen im Besitz der neun Atomwaffenstaaten – etwa 3.800 davon sind sofort einsatzbereit. 2.000 dieser Waffen stehen sogar in ständiger Höchstalarmbereitschaft und könnten innerhalb weniger Minuten ihr Ziel erreichen. Zwar gibt es heute weniger Atomwaffen als zur Zeit des Kalten Krieges, doch im Ernstfall würde selbst das verbleibende Arsenal ausreichen, um die Menschheit zu vernichten.

Wir laden Sie herzlich ein, am 6. August 2025 um 21:00 Uhr auf den Friedensplatz in Oberhausen zu kommen, um gemeinsam aktiv zu werden. In Erinnerung an die Opfer von Hiroshima und Nagasaki und in Anlehnung an eine japanische Gedenktradition entzünden wir brennende Kerzen.

Machen Sie mit! Werden Sie Teil unserer Friedensinitiative. Wir treffen uns an jedem 1. und 3. Donnerstag im Monat um 19:30 Uhr im K14, um uns über friedenspolitische Themen auszutauschen und gemeinsame Veranstaltungen zu planen.

Neue Gesichter – ob jung oder alt, unabhängig von Herkunft oder Motivation – sind herzlich willkommen. Entscheidend ist allein: Sie teilen unsere Überzeugung von Frieden. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!