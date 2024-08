Fahrradtour für Frieden, Entspannungspolitik und Abrüstung

Angesichts des Krieges in der Ukraine und den damit verbundenen Spannungen zwischen NATO und Russland sowie der Kriege in Nahost und auf der Welt will die Deutsche Friedensgesellschaft-Vereinigte Kriegsdienstgegner:innen (DFG-VK) NRW mit ihrer diesjährigen Friedensfahrradtour für Frieden, eine neue Entspannungspolitik und Abrüstung werben. Am 03. August startet die DFG-VK-Gruppe in Remscheid und fährt, gut 300 Kilometer, bis zum 10. August Richtung Enschede in den Niederlanden. „Gemeinsam für unsere Zukunft“ demonstrieren die Friedensradelnden unterwegs an Rüstungsstandorten wie z.B. in Remscheid, wo der deutsch-französische Konzern KNDS Panzerketten produziert oder beispielsweise in Weeze, wo Rheinmetall ein neues Werk für Teile des Atombombers F-35 bauen will. Auch in Düsseldorf gilt der Protest dem Rüstungskonzern Rheinmetall, der in diesen Kriegszeiten riesige Gewinne macht. Diese anwachsende Rüstungsproduktion verweist auf die Gefahr der Eskalation des Ukraine-Krieges mit unabsehbaren Folgen. Doch auch friedliche Zeichen werden mit der Tour aufgegriffen!

In Oberhausen besucht die Gruppe das dortige Friedensdorf, um sich über die Hilfe für Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten zu informieren. Zudem werden Teilnehmende der Fahrradtour auch am Hiroshima-Gedenktag teilnehmen, welcher am 06.08.2024 ab 21:00 Uhr auf dem Friedensplatz in Oberhausen stattfindet und dort berichten wie Aktionismus und Engagement für Frieden aussehen kann. Auf Themen, die ebenso mit Frieden verwandt sind, verweist die Tour bei Stationen in Haan (Kürzungen im Gesundheitsbereich) sowie Ahaus (Atommülltransport und -lagerung). Den Abschluss der Tour bildet eine Aktion in Enschede gemeinsam mit Atomwaffengegner:innen aus den Niederlanden zur Erinnerung an den Atombombenabwurf auf Nagasaki am 9. August. Dabei soll gerade angesichts der aktuellen Vereinbarungen über die Stationierung von neuen US-Atomwaffen in Deutschland auf die Gefahr einer sich zuspitzenden atomaren Konfrontation zwischen USA und Russland hingewiesen werden.

Zum Hiroshima-Gedenktag 2024 sind auch Sie herzlich eingeladen. Kommen Sie gerne um 21:00 Uhr zum Friedensplatz, gedenken Sie mit uns gemeinsam an die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki und machen Sie sich so für Frieden stark! Weitere Infos finden Sie unter: Einladung zum Hiroshima & Nagasaki-Gedenktag 2024 – FRIEDENSDORF INTERNATIONAL

Mehr zu den Themen und zur FriedensFahrradtour 2024 der DFG- VK NRW unter https://nrw.dfg-vk.de/aktionen/friedensfahrradtour-nrw