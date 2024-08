Wohnpark Bebelstraße: Ein sonniges Fest der Gemeinschaft und Unterstützung

Am 29. Juni 2024 fand das alljährliche Wohnpark Sommerfest in der Bebelstraße

bei strahlendem Sonnenschein statt. Die Bewohner:innen und Besucher:innen des Wohnparks

hatten erneut die Gelegenheit, einen Nachmittag voller Freude, Unterhaltung und

Zusammengehörigkeit zu erleben. In diesem Jahr lockte das Fest wieder zahlreiche Besucher

an, die die vielfältigen Angebote und das bunte Programm genossen.

Das Fest stand im Zeichen des Friedensdorfes. In Zusammenarbeit mit der

Kindertageseinrichtung KTE-City West wurde ein gemeinsames Sommerfest organisiert, das

sowohl die Bewohner des Wohnparks als auch Familien und Kinder aus der Umgebung anzog.

Die Veranstaltung bot eine Vielzahl von Aktivitäten und Attraktionen, die sowohl Jung als auch

Alt ansprachen. Von Hüpfburgen über Glitzertattos bis hin zu einem Fotowettbewerb – es war für

jeden etwas dabei. Auch kulinarisch wurde einiges geboten: Kaffee, Kuchen, kühle Getränke

und leckere Würstchen vom Grill sorgten für das leibliche Wohl der Gäste.

Der Höhepunkt der Veranstaltung war der Besuch von Herrn Werner Nakot, dem Bürgermeister

der Stadt Oberhausen. In seiner Eröffnungsrede fand er freundliche und verbindende Worte,

die den Geist der Gemeinschaft und des Miteinanders betonten. Herr Nakot lobte das

Engagement aller Beteiligten und hob hervor, wie wichtig solche Veranstaltungen für das soziale

Gefüge einer Stadt sind. Ein Vertreter des Friedensdorfes betonte in seinem Grußwort die Bedeutung von humanitärer Hilfe und bedankte sich herzlich bei den Organisatoren und den Besuchern für die Unterstützung des Friedensdorfes: Jede Spende komme direkt den Kindern zugute, die dringend

Hilfe benötigen.

Die Bewohner des Wohnparks zeigten sich begeistert von der gelungenen Veranstaltung und

drückten ihren Dank für die Organisation und Durchführung des Sommerfestes aus. “Es ist ein

wunderbares Gefühl, die Nachbarschaft auf diese Weise zusammenzubringen und gleichzeitig

etwas Gutes zu tun,” sagte Anna-Maria Isberner, die für den Wohnpark zuständig ist. “Wir

bedanken uns bei allen Beteiligten und freuen uns schon auf das nächste Jahr!“

Das Wohnpark Sommerfest 2024 wurde unterstützt und durchgeführt von der Brack Capital

Properties N.V. in Zusammenarbeit mit den lokalen Akteuren des Wohnparks. Dazu gehören das

Familienzentrum KTE-City West, die allgemeine Sozialberatung der Arbeiterwohlfahrt

Oberhausen, das Quartiersbüro für Senioren das von der Caritas Oberhausen betrieben wird,

der Jugendclub Courage e.V. und der Brückenkindergarten der Kurbel. Diese breite

Trägervielfalt spiegelt die zahlreichen Angebote und Möglichkeiten wider, die der Wohnpark für

alle Altersgruppen bereithält.

Der Immobilieneigentümer BCP und die beteiligten Organisationen danken allen, die dieses

Sommerfest zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben und die Spenden ermöglichen.