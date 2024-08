Wer macht mit beim Friedenslauf in Schöllkrippen?

Darauf freuen sich schon weit Wochen viele aktive Sportler und Zuschauer in der Region Sommerkahl: Am Samstag, 7. September, findet ab mittags – angelehnt an den Antikriegstag – der 14. Friedenslauf in Schöllkrippen am Marktplatz statt.

Am Veranstaltungstag laden wir alle Teilnehmer, Familien, Freunde sowie Mitbürger zum gemütlichen Beisammensein auf den Marktplatz Schöllkrippen ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Wir halten für Sie neben Getränken sowohl ein kleines Kuchenbuffet als auch einen herzhaften Imbiss bereit.

Anmeldungen sind online möglich über: trackmyrace.com. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag im Rathaus ab 12 Uhr und bis 30 Min. vor Abfahrt der Busse möglich. Für Gruppenanmeldungen (ab 5 Personen) kann Rücksprache mit unserer Friedensdorf-Koordinationsstelle Sommerkahl gehalten

werden oder direkt über das Online-Portal angemeldet werden. Anmeldeschluss ist der 31. August 2024.



Unterstützung ist gerne erwünscht! Bei Interesse, sich beim Friedenslauf ehrenamtlich

zu engagieren, setzen Sie sich bitte mit den Organisatoren in Verbindung.

Kontakt: Friedensdorf Koordinationsstelle Sommerkahl

Tel. 06024 / 5798, E-Mail sommerkahl@friedensdorf.de