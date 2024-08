Kinderheim “Pauline” übergibt 926 Euro für unsere Schützlinge

Die jungen Bewohner/innen aus dem Kinderheim „Pauline“ in Siegburg waren vom Friedensdorf genau so beeindruckt, wie wir von ihnen. Einige Wochen lang hatten sie im Rahmen einer Fastenaktion auf süße Sachen wie Nutella und Nachtisch – aber auch auf ihr Taschengeld verzichtet, um es an eine Einrichtung zu spenden, die sich um Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten kümmert. Da passte das Friedensdorf genau ins Konzept. Kürzlich war Kinderheim-Leiterin Sonja Boddenberg in Oberhausen, um die Summe von 926,22 Euro an uns zu übergeben. Das Friedensdorf-Team sagt danke!