Dorffest am 14. September mit Pendelbus zur Rua Hiroshima

Im vergangenen Jahr kamen viele Hunderte Besucherinnen und Besucher, um am zweiten September-Samstag mit dabei zu sein, wenn wir unser beliebtes Dorffest feiern. Und bald ist es wieder so weit: Am 14. September von 10-18 Uhr haben alle Interessierten wieder reichlich Möglichkeiten, unsere Hilfseinrichtung kennenzulernen, mit den Mitarbeitenden ins Gespräch zu kommen und an den verschiedenen Ständen zu stöbern und zu schlemmen.

Erste Programmdetails stehen fest

Rund um die ersten Gebäude an der Rua Hiroshima wird es eine attraktive Mischung aus Unterhaltung, Musik von den „Fudies“ (Rock-Covers), Showelementen von Zauberkünstlerin „Rika Magie“ oder dem Tanzprojekt „Move in School“, Spielen, Verkauf, Information und Verköstigung geben: Kleidung-, Spielzeug- und Trödelstände wechseln sich ab mit Dosenwerfen, Entenangeln, Kinderschminken und Bastelständen.

Im Außenbereich locken die Bewirtungsstände mit schmackhaften Grillwaren, japanischer Kost (Don Tak) und den berühmten vietnamesischen Frühlingsrollen, die schon 2023 und in vielen früheren Jahren viele Gäste mit der Zunge schnalzen ließen. Dazu locken köstliche, hausgemachte Friedensdorf-Torten, die sich erfahrungsgemäß ganz oben in der Beliebtheitsscala finden.

Parkplätze und Pendeldienst

Wichtig zu wissen ist schon jetzt: Direkt am Friedensdorf gibt es keine Parkmöglichkeiten! Allen Besucher*innen wird ein von 10 bis 18.30 Uhr ein ständiger Shuttledienst zwischen der Friedensdorf-Zentrale in Dinslaken und dem Festgelände angeboten. Gelegenheit zum Parken gibt’s auf unserem Gelände zwischen der Verwaltung und dem Zentrallager an Lanterstraße sowie im umliegenden Gewerbegebiet.