Rotary Club Oberhausen Antony-Hütte spendet 8.000 Euro fürs Friedensdorf

Der Rotary Club Oberhausen Antony-Hütte hat je 8.000 Euro an das Friedensdorf sowie den Künstlerförderverein in Oberhausen gespendet. Am 6. und 7. April dieses Jahres lud der Rotary-Club Oberhausen Antony-Hütte zu zwei besonderen Benefizgalas ein: Das Rotary-Orchester Deutschland trat am Samstag, 6. April, in der Christuskirche und am 7. April im Ebertbad in Oberhausen auf.

Die Liebe zur Musik verbindet die rund 80 Mitglieder des Rotary-Orchesters Deutschland. Sie sind Mitglieder von rotarischen Clubs, deren Angehörige sowie Mitglieder von Rotaract- und Inner Wheel-Clubs. Dreimal im Jahr treffen sich die versierten Musiker, um unter professioneller Leitung ein abendfüllendes Konzertprogramm zu erarbeiten. Die Erlöse aus den beiden Konzerten wurden nun gespendet.

Persönliche Scheckübergabe durch Präsident Holger Rücken

Dem Präsidenten des Rotary Clubs Oberhausen Antony-Hütte, Holger Rücken, war es ein besonderes Anliegen, die Schecks persönlich zu überreichen. Ebenfalls vor Ort und bei der Spendenübergabe dabei war Bruno Zbick, erster Vorsitzender vom Künstlerfördervereins sowie Constanze vom Gerkan aus unserem Team Öffentlichkeitsarbeit.

(Foto: Carsten Walden)