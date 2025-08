Friedensdorf bittet um Hygiene-Spenden für notleidende Kinder an der afghanisch-iranischen Grenze

Die humanitäre Lage in den afghanischen Grenzregionen Herat und Nimroz spitzt sich dramatisch zu. Täglich kommen Familien, vor allem Frauen und Kinder, in Bussen aus dem Iran – abgeschoben, mittellos, häufig nur mit dem, was sie am Körper tragen. Viele Kinder leiden besonders unter den extremen Bedingungen: Temperaturen um die 40 Grad, trockene Luft, heftiger Staubwind. Hunger, Durst und der völlige Mangel an Hygiene gehören zur täglichen Realität.

Friedensdorf International leistet erneut Soforthilfe für die Schwächsten. In enger Zusammenarbeit mit dem Afghanischen Roten Halbmond konnten dringend benötigte Lebensmittelpakete verteilt werden – darunter Trinkwasser, Milchpulver, Babyflaschen und nahrhafte Kinderbreie. Diese Hilfe ist lebenswichtig – sie lindert zumindest kurzfristig das Leid.

Jetzt ruft Friedensdorf International zu einer Mitmachaktion in Deutschland auf:

Gesucht werden Hygieneartikel wie Zahnbürsten, Seife und Zahnpasta, um betroffene Familien mit dem Nötigsten zu versorgen.

„Was für uns selbstverständlich ist, fehlt dort an allen Ecken. Jede Zahnbürste ist ein Zeichen von Würde und Hoffnung“, sagt Birgit Stifter, Leiterin von Friedensdorf International.„Sicherlich ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein – aber wir lassen unsere Partnerorganisation und vor allem die Kinder nicht im Stich.“

Bereits in den vergangenen Monaten hatte Friedensdorf International Medikamente für rund 50.000 Menschen zur Verfügung gestellt. Die aktuelle Spendenaktion ist ein weiterer Baustein solidarischer Hilfe inmitten einer weitgehend vergessenen humanitären Krise.

Spenden Sie Hygieneartikel – oder unterstützen Sie die Arbeit des Friedensdorfes finanziell.

Jeder Beitrag zählt.

Spendenkonto:

Stadtsparkasse Oberhausen

IBAN: DE59 3655 0000 0000 1024 00

SWIFT-BIC: WELADED1OBH

Stichwort : Afghanistan

Die Hygieneartikel können ab dem 1. September 2025 bis einschließlich 15. Oktober 2025 zu den gewohnten Öffnungszeiten in der Sachspendenabteilung des Friedensdorfes an der Lanterstraße 21 in Dinslaken abgegeben werden. Zudem werden am Dorffest am Samstag, den 13. September 2025 an der Rua Hiroshima Sammelbehälter für die Hygieneartikel aufgestellt werden.