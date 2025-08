Save the Date: Einladung zum beliebten Dorffest am Samstag, 13. September

Ein wichtiger Termin in unserem Jahreskalender rückt immer näher: Das alljährliche beliebte Dorffest findet statt am Samstag, 13. September. Auf dem Gelände an der Rua Hiroshima in Oberhausen-Schmachtendorf locken von 10 bis 18 Uhr rund 45 Stände mit Aktionen (Kinderschminken und kreatives Basteln), Mitmachspiele, Verkauf (Spielzeug, Deko-Artikel) und attraktiven Food-Ständen (vietnamesische Frühlingsrollen, japanische Leckereien, selbstgemachter Kuchen, Grillfleisch) bis hin zum attraktiven Bühnenprogramm. Das Geschehen wird von den Dorfkindern, japanischen Gruppen und weiteren Akteuren gestaltet.

Elf Lions Clubs und einige Firmen unterstützen das Programm mit Verkaufsständen und Angeboten für die Kinder. In diesem Jahr sorgt der Entertainer Dirk Elfgen für professionelle Moderation und Gesang zusammen mit seiner Bühnenpartnerin Edwina de Pooter. Außerdem wird am Mittag der neue Schirmherr des Friedensdorfes erwartet: NRW Arbeits- und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, der zusammen mit Friedensdorf-Leiterin Birgit Stifter auf der Festbühne ein Interview geben wird.

Wir werden rechtzeitig Informationen für anreisende Besucher*innen des Dorffestes, zu Parkmöglichkeiten und zum geplanten Shuttledienst veröffentlichen.