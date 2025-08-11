Inspirierende Begegnungen und bewegende Geschichten

17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Internationalen Lions Jugendforums besuchten uns an diesem Wochenende und erlebten hautnah, wie internationale Hilfe Leben verändert.

Begleitet wurden die Jugendlichen aus Italien, Portugal, Armenien, Türkei, USA, Frankreich, Indien, Brasilien, Tschechien und Hongkong von Kay Hömberg, Distrikt Governor des Lions Distriktes Westfalen-Ruhr, und Rüdiger Maxin von der Stiftung der Deutschen Lions. Von bewegenden Geschichten bis zu inspirierenden Begegnungen, vor allem beim gemeinsamen Fußballspiel mit den Friedensdorf Kindern – dieser Tag hat Brücken gebaut und Mut gemacht, sich für eine gerechtere Welt einzusetzen.

„Es ist beeindruckend zu sehen, wie viel Hoffnung und Lebensfreude hier trotz schwieriger Schicksale herrscht“, sagte eine Teilnehmerin bewegt.

Der Besuch war Teil eines interkulturellen Programms, das junge Menschen ermutigt, sich für Frieden, Verständigung und globale Solidarität einzusetzen.