Firma FAM schenkt uns 1000 Euro und ein Prüfgerät

Die Oberhausener Firma FAM Gebäudedienste GmbH feierte am 01.08.2025 ihr 15-jähriges Bestehen – und das nicht nur mit einem Blick auf den unternehmerischen Erfolg, sondern vor allem mit großer Wertschätzung für ihr Team. Gemeinsam mit ihren bundesweit eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beging die Inhaberin mit ihrem Leitungsteam das Jubiläum am letzten Freitag in feierlicher Atmosphäre im Bistro der Luise-Albertz-Halle in Oberhausen.

Die Firmengründerin Michaela aus der Beek-Bremekamp, die selbst auf eine bewegte Geschichte mit vielen Höhen und Tiefen zurückblickt, nutzte die Feier, um sich persönlich zu bedanken. Ihr starker Zusammenhalt mit der Belegschaft, ihre Bodenständigkeit und ihre Nähe zu den Mitarbeitenden waren an diesem Abend deutlich spürbar.

Musikalischer Höhepunkt war der Auftritt der Oberhausener Coverband Nock Rock, die mit ihrer energiegeladenen Show für ausgelassene Stimmung sorgte. Auch sie betonten in ihrer Ansprache das soziale Engagement der Unternehmensleitung.

Ein Zeichen dieses Engagements: Die Firmeninhaberin überreichte nicht nur Geschenke an ihre Angestellten, sondern spendeten auch 1.000 Euro an uns. Die Spende wurde von Thomas Killmann und Claudia Peppmüller entgegen genommen. Besonders gefreut hat sich Thomas Killmann über eine zusätzliche Überraschung. Für künftige technische Prüfung von elektrischen Geräten in der Oberhausener Heimeinrichtung des Friedensdorfes stellte die Firma FAM ihm ein Prüfgerät zur Verfügung. Ein Abend voller Dankbarkeit, Gemeinschaft und einem starken Zeichen der Solidarität – ein Jubiläum, das in Erinnerung bleiben wird.