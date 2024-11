Friedensdorf Oberhausen dankt für großzügige Spende

Mit einem strahlenden Lächeln durften wir als Friedensdorf Oberhausen bei der diesjährigen St.-Martins-Feier der Liebfrauen-Grundschule in Gelsenkirchen dabei sein. Die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte und die gesamte Schulgemeinschaft haben diesen besonderen Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht – ein Fest, das Gemeinschaft und das Teilen in den Mittelpunkt stellte und uns allen gezeigt hat, wie wichtig es ist, einander zu unterstützen.



Inmitten von leuchtenden Laternen und freudigen Gesängen fand das Herzstück der Feier statt: die Aufführung der Geschichte von St. Martin. Mit Hingabe und viel Liebe zum Detail spielten die Kinder die bewegende Geschichte vom Teilen, die an diesem Tag lebendig wurde und die Herzen aller Anwesenden berührte.



Und wie St. Martin damals seinen Mantel teilte, so teilten die Schülerinnen und Schüler auch in diesem Jahr. Zunächst wurden große, leckere Brezeln in die Klassen verteilt, sodass das Motto „Gemeinsam teilen, gemeinsam essen“ mit Freude und Lachen lebendig wurde. Doch das Teilen hörte hier nicht auf: Mit ihrem unermüdlichen Einsatz beim Spendenlauf haben die Kinder großzügig gesammelt und einen Teil ihrer Einnahmen caritativen Zwecken gewidmet. Die Hälfte des beeindruckenden Erlöses kam dem Friedensdorf Oberhausen zugute – stolze 1.000 Euro!



Für uns als Friedensdorf ist diese Spende ein Zeichen der gelebten Solidarität und eine wunderbare Unterstützung unserer Arbeit für Kinder in Not. Schulleiter Carsten Wolff erklärte, wie wichtig es ihm und seinem Kollegium sei, das soziale Engagement der Kinder zu fördern: “Gemeinsam sammeln wir seit Jahren Spenden, um einen Beitrag zu leisten.“



Besonders bewegend war es für uns, zu erleben, wie interessiert die Kinder an der Arbeit des Friedensdorfes sind. Nachdem sie bereits im Unterricht Filme über unser Engagement gesehen hatten, stellten sie nach der Spendenübergabe zahlreiche Fragen, um mehr über die Lebenswelten und Herausforderungen der Kinder zu erfahren, die wir unterstützen.



Im Namen des gesamten Friedensdorfes möchten wir uns von Herzen bei der Liebfrauen-Grundschule für diesen wundervollen Tag und die großzügige Spende bedanken. Es ist inspirierend zu sehen, wie die Werte des Miteinanders und der Hilfsbereitschaft in der jungen Generation gelebt werden.