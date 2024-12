Friedenskalender, Tag 10: Sympathische Brückenbauer in Japan und bei uns …

Wir haben eine ganz besondere Beziehung zum Land der aufgehenden Sonne und wir erhalten von dort umfangreiche und vielfältige Unterstützung. Wir sind sehr dankbar, Freund*innen zu haben, die zwar viele Kilometer entfernt und doch so nah sind. Und das bereits seit einer langen Zeit.



Immer wieder unterstützen uns Freiwillige aus Japan und schenken den Kindern im Friedensdorf ihre Zeit, unsere Botschafterin, die beliebte Schauspielerin und Moderatorin Chizuru Azuma, hat uns schon viele Male an der Oberhausener Rua Hiroshima besucht und teilt ihre Friedensdorf-Erlebnisse mit der japanischen Öffentlichkeit, es gibt zahlreiche Spendenaktionen japanischer Schüler*innen, Konzerne oder Privatpersonen. Um die Belange der Abteilung Japan im Friedensdorf kümmern sich übrigens die beiden Kolleginnen Taeko Erwig und Maki Nakaoka: Sie garantieren Woche für Woche den Brückenschlag zwischen den Kontinenten, indem sie unsere Post übersetzen und via Social Media nach Nippon streuen.