Hermann-Runge-Gesamtschule spendet knapp 9.000 Euro an das Friedensdorf

Mit unglaublichem Einsatz hat die Schulgemeinschaft der Hermann-Runge-Gesamtschule (HRG) in Moers einen beeindruckenden Betrag von knapp 9.000 Euro gesammelt – eine Spende, die mit großer Freude an das Friedensdorf Oberhausen übergeben wurde.



Die Initiative für diese Aktion ging vom engagierten Projektkurs „Gegen das Vergessen“ der gymnasialen Oberstufe und der Schülervertretung aus. Im Sommer veranstalteten sie den ersten Sponsorenlauf der Schule im Moerser Stadtpark. Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge liefen mit Begeisterung ihre Runden für den guten Zweck, unterstützt von Lehrerinnen, Lehrern und dem Abiturjahrgang Q2.



Seit vielen Jahren besteht eine enge Verbindung zwischen der HRG und dem Friedensdorf. Diese großzügige Spende zeigt einmal mehr, wie sehr sich die Schulgemeinschaft für humanitäre Hilfe engagiert. Ein herzliches Dankeschön an alle Läuferinnen, Läufer, Organisatoren und Unterstützer für diesen Einsatz.



Parallel zur Spendenübergabe startet an der HRG die „Woche der Freundlichkeit“. Mit vielen Aktionen möchte die Schule in dieser besonderen Woche das Miteinander stärken und das Zusammengehörigkeitsgefühl fördern.



Wir danken der Hermann-Runge-Gesamtschule von Herzen für diese Unterstützung.