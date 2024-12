Friedenskalender, Tag 12: Besuchen Sie den Stand unseres Botschafters Uli Preuss

Heute öffnen wir ein ganz besonderes Türchen in unserem Friedenskalender: einen Tipp für ein fröhliches Wochenende! Unser Friedensdorf-Botschafter Uli Preuss ist mit seinem Team am Samstag, den 14. Dezember, gleich bei zwei Veranstaltungen in Solingen für das Friedensdorf im Einsatz. Von 10 bis 18 Uhr verwandelt sich der Fronhof in die Weihnachtshofschaft am Fronhof. Ein starkes Zeichen für Gemeinschaft und Hoffnung setzen, das hat man sich hier auf die Fahne geschrieben. Freut euch auf köstliche Waffeln, leckere Weihnachtspizza und heißen Glühwein. Kinder können sich über Vorlesepaten und Fotos mit dem Nikolaus freuen. Natürlich gibt es noch viele weitere Aktionen, die Weihnachtsstimmung aufkommen lassen.

Ebenfalls am 14. Dezember ist das Team um Uli Preuss beim Weihnachtsbaum-Verkauf im Autohaus Schönauen (Kottendorfer Straße in Ohligs) mit einem Verkaufsstand dabei. Hier könnt ihr nicht nur den perfekten Weihnachtsbaum finden, sondern gleichzeitig auch das Friedensdorf unterstützen. Kommt vorbei, genießt die weihnachtliche Atmosphäre und helft mit, unsere Arbeit zu unterstützen.

Wir freuen uns auf euch!