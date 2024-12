Friedenskalender, Tag 19: Wie Carmela bei ihren Shows insgesamt 4610 Euro für uns einsammelte

DAS ist eine tolle Adventsüberraschung! Unser Friedensdorf erhält noch vor Weihnachten, danke euch allen, eine Spendensumme von 4610 Euro! „Was für eine Summe!! Wow!“, so freut sich Carmela de Feo, auch bekannt als Comedienne La Signora. Mitgemacht hat das Publikum in folgenden Theatern: BKA-Theater in Berlin, Theater Grüne Zitadelle Magdeburg, Kulturforum Seesen, Stratmanns Theater in Essen, Stadt St. Ingbert – Unser Kulturangebot, Steinhof Duisburg, Haus der Springmaus in Bonn, IkUM – Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH mit Förderer der Kleinkunst e.V., Rosenau – Lokalität & Bühne mit Theaterhaus Stuttgart.

La Signora und ihr Tourbegleiter Bernd Ulrich (Foto unten) sagen herzlichen Dank – und wir schließen uns den warmen Worten an.