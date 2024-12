Wir wünschen Frieden auf Erden

Frieden kommt nicht von allein. Wir alle müssen an ihm arbeiten und ihn gestalten. Trotz unzähliger Krisennachrichten aus aller Welt, lassen wir uns nicht davon abhalten, zu tun, was wir können, um den Kindern dieser Erde eine friedlichere und gesündere Zukunft zu ermöglichen. Dazu gehören ganz konkrete Maßnahmen wie Operationen und Projekte im In- und Ausland, Lieferungen von medizinischen Hilfsgütern, Medikamenten und Lebensmitteln sowie friedenspädagogische Bildungsarbeit. Unser Bildungswerk besteht seit 1986 und ist mit Seminaren und Workshops, mit Familienbildung und Netzwerkarbeit in drei Bereichen tätig, um Menschen jeden Alters, jeder Herkunft und Weltanschauung für unser gemeinsames Thema zu sensibilisieren: Frieden auf Erden.

Wir freuen uns über jeden, der dabei an unserer Seite steht und sind dankbar für Ihre Unterstützung! Lassen Sie uns die Kinder zum Vorbild nehmen und voller Zuversicht und Offenheit ins Jahr 2025 starten!