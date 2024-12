Friedenskalender, 20. Tag: Auch ein Armeleute-Essen kann echt lecker sein!

Das Gericht „Plov“ gibt’s in vielen östlichen Ländern und eine fest umrissene Zubereitungsweise wird man kaum finden. Die kann es auch gar nicht geben, weil dieses ursprünglich orientalische Reisegericht bei den Menschen in ärmeren Ländern immer mit den Beigaben zubereitet wird, die gerade zur Verfügung stehen. Unser Beispiel, bei den Kindern im Dorf sehr beliebt – stammt aus Usbekistan.

Die Zutaten:

500 g Hühnerbrust 500 g Möhre(n) 500 g Zwiebel(n) 500 g Reis (Langkorn-), parboiled 125 g Sultaninen 125 g Aprikose(n), getrocknet 1 TL Berberitzen, getrocknet 1 Knoblauchzwiebel(n), je nach Größe 100 ml Pflanzenöl, evtl. mehr 4 Chilischote(n), frisch oder getrocknet, n.B. auch mehr 1 TL Kurkuma 1 TL Paprikapulver 1 TL Korianderpulver 2 TL Kreuzkümmel, gemahlen oder ganz etwas Salz

Die Zubereitung:

Plov wird üblicherweise in einem dickwandigen, meist gusseisernen nach oben breiter werdenden Kochtopf (Kasan) zubereitet. Wer keinen Kasan hat nimmt eine große, schwere (vorzugsweise gusseiserne) Pfanne mit passendem Deckel.



Die Zwiebel halbieren oder vierteln und in Ringe schneiden. Die Möhren in Stifte von maximal 5×5 mm Dicke schneiden. Das Fleisch in nicht zu kleine Würfel schneiden. Die Rosinen waschen und die Aprikosen waschen und in 3-4 mm Würfel schneiden. Getrocknete Chilischoten einweichen. Den Reis mehrfach gründlich waschen und abtropfen lassen.



Das Kochgeschirr auf dem Herd erhitzen. Dann das gesamte Öl hinzugeben und erhitzen. Die Zwiebeln darin goldbraun braten. Dann das Fleisch dazugeben und leicht anbraten. Salz, Kurkuma, Paprikapulver, Koriander und Kreuzkümmel hinzugeben. Wer hat, zerkleinert den ganzen Koriander zwischen den Fingern erst beim Hinzugeben und nimmt statt des gemahlenen Kreuzkümmels ganzen. Die Möhren darauf geben und nicht mehr umrühren. Mit kochendem Wasser aufgießen, so dass die Möhren bedeckt sind. Die Chilischoten darauf legen und den Deckel auflegen. 5 Minuten köcheln lassen. Die Flüssigkeit sollte gut gesalzen sein, eher leicht versalzen, da noch der Reis mit weiterem Wasser dazukommt.

Sultaninen, Aprikosen und Berberitzen dazugeben und dann den abgespülten und abgetropften Reis glatt und gleichmäßig über den anderen Zutaten verteilen. So viel heißes Wasser hinzugeben, dass der Reis gerade so bedeckt ist. Zum Köcheln bringen und die Knoblauchzwiebel dazugeben und ein wenig in den Reis drücken. Den Deckel auflegen und 25 Minuten bei schwacher Hitze garen. Der Reis sollte dann gar sein.

Ist am Pfannenboden noch viel Wasser, den Knoblauch entnehmen und mit einem Löffelstiel ein paar Löcher in den Reis drücken und einmal – wie mit einem Zirkel – herumfahren), damit das Wasser besser verdampfen kann, und den Deckel wieder für 5-10 Minuten auflegen. Aufpassen, dass nichts anbrennt!

Ist der Reis noch nicht gar und zu wenig Flüssigkeit vorhanden, gibt man etwas heißes Wasser hinzu.



Jetzt alles einmal umrühren und den Plov bei geschlossenem Deckel ein paar Minuten ruhen lassen.