Hoffnung für den Libanon

Seit Jahren leidet der Libanon unter politischen und wirtschaftlichen Krisen. Doch die humanitäre Not hat sich seit dem 7. Oktober 2023 dramatisch verschärft. Die Bilder der Zerstörung, die Geschichten der Menschen, die alles verloren haben, sind kaum in Worte zu fassen. Trotz eines vereinbarten Waffenstillstands bleibt das Leid unvorstellbar: Viele Binnenflüchtlinge, darunter unzählige Kinder, können nicht in ihre zerstörten Häuser in den Südlibanon zurückkehren, weil vielerorts kaum mehr etwas steht.



„Die Not ist überwältigend, doch wir haben auch eine unglaubliche Kraft der Menschen vor Ort gespürt“, berichtet Birgit Stifter, Leiterin von Friedensdorf International, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Claudia Peppmüller sowie dem Landtagsabgeordneten Josef Neumann im Libanon war.



Die Eindrücke lassen niemanden unberührt. Ein Land, das ohnehin schon so viel ertragen musste: die Finanzkrise 2019, die verheerende Hafenexplosion 2020, die Corona-Pandemie und die neuen kriegerischen Auseinandersetzungen. „Durch die Wirtschaftskrise rutschen die Menschen der Mittelschicht immer tiefer in die Armut. Eine Krankenversicherung gibt es seitdem nicht mehr, die medizinische Versorgung können sich nur noch Wohlhabende leisten“, erklärt Claudia Peppmüller.



Doch die Verantwortlichen des Friedensdorfes haben sich entschieden, nicht wegzusehen. Mit der Unterstützung der Landesregierung NRW und der Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation THIMAR wird aktiv geholfen. „THIMAR hat uns tief berührt, weil hier Menschlichkeit gelebt wird – für alle Bevölkerungsgruppen. Es geht um Soforthilfe, Bildung und soziale Entwicklung in einer der schwersten Zeiten“, so Birgit Stifter.

Zwei konkrete Projekte für Menschen in größter Not



Dank des Hilfspakets der Landesregierung NRW wird Friedensdorf International zwei wichtige Projekte auf den Weg bringen:

1. Food-Trucks für hungrige Familien

Tausende Binnenflüchtlinge und Menschen aus den Bergregionen des Libanons kämpfen täglich ums Überleben. Mit mobilen Food-Trucks werden warme Mahlzeiten, umgesetzt vor Ort von THIMAR, an die Ärmsten verteilt. „Es ist ein kleiner, aber lebenswichtiger Schritt zur Ernährungssicherung für mehrere Hundert Familien, die sonst nichts haben“, erklärt Claudia Peppmüller.

2. Hoffnung für brandverletzte Kinder

Im gemeinnützigen Krankenhaus Libanais Geitaoui (HLG) in Beirut, dem einzigen Krankenhaus für Brandverletzungen im Libanon, fehlt es bislang an einer Abteilung für Kinder. Gemeinsam mit dem Land NRW wird das Friedensdorf dazu beitragen, hier ein „Intensivzentrum für brandverletzte Kinder“ aufzubauen. „Wir haben vor Ort gesehen, wie qualifiziert und engagiert die Medizinerinnen und Mediziner sind. Was fehlt, sind die Mittel, um diese Kinder bestmöglich zu versorgen“, sagt Birgit Stifter.



Hoffnung inmitten der Zerstörung

Neben diesen langfristigen Projekten hat das Friedensdorf bereits vor Ort finanzielle Hilfe für Kinder mit Handicap, insbesondere Autismus, geleistet. Darüber hinaus wurden dringend benötigte Medikamente für Kinder, auch Schmerzmittel, übergeben, um die akute Not zu lindern.



Trotz all der Not und des Leids haben Birgit Stifter und Claudia Peppmüller etwas gesehen, das sie bewegt hat: Hoffnung. Viele junge Menschen, die nicht aufgeben, die an ihre Träume glauben und weiterkämpfen – für sich, für ihre Familien und für ihr Land. „Wir haben gespürt, dass die Menschen im Libanon trotz allem nicht zerbrochen sind. Sie glauben an eine Zukunft, und genau diese Hoffnung möchten wir unterstützen“, so Birgit Stifter.



Friedensdorf International steht seit Jahrzehnten für Hilfe, die ankommt. Gemeinsam mit Partnern wie THIMAR und dem gemeinnützigen Krankenhaus HLG sowie der Unterstützung der Landesregierung NRW setzt die Kinderhilfsorganisation ein weiteres Zeichen: Ein Zeichen der Menschlichkeit, der Solidarität und der Hoffnung.



Für die Kinder im Libanon. Für eine Zukunft, die sie so dringend brauchen.

Spendenstichwort: „Libanon“

Spendenkonto: Stadtsparkasse Oberhausen, IBAN: DE59 3655 0000 0000 1024 00