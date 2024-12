„Unsere Schülerinnen und Schüler sind immer sehr beeindruckt, wenn sie den Kindern im Friedensdorf begegnen!“ Das sagt Lars Wittkopp, Mitarbeiter am Franz Sales Haus in Essen, einer Einrichtung, der Menschen mit Behinderungen betreut. Seit geraumer Zeit besuchen sie in Schmachtendorf, bringen Sach- und Geldspenden in beachtlicher Höhe. Die Idee dazu hatte Schüler Emil, der jedes Mal mit dabei ist. Wir sagen Danke und freuen uns auf den nächsten Besuch!