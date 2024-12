In unserer Begegnungsstätte erfahren die Teilnehmenden etwas über unsere Arbeit und begegnen den Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten. In jedem Jahr besuchen uns bis zu 100 Gruppen aus ganz Deutschland – darunter viele Konfirmationsgruppen und Schulklassen. Sie sind interessiert an unseren Angeboten fürs Jahr 2025? Gerne – das Programmheft ist online anzusehen!

Klicken Sie einfach hier!