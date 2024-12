Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Friedensdorf Bildungswerk haben immer ganz besondere Ideen, So wie beim Projekttag „Zusammenhalt“ an der Europaschule in Kamp-Lintfort. Dort sollten die Schüler*innen der Fünfer-Klassen einen Unterrichtstag lang Arbeiten und Spiele konzipieren, die auf Kooperation und Zusammenhalt abzielten. Auch eine Form der Begegnung!

Im Youtube-Video seht Ihr, was gemeint war:

Friedenstauben 2 0 Adventskalender 08 12 2024 – NEU