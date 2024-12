Friedenskalender, Tag 7: Als die kleine Angelina ihre krassen Verbrennungen erlitt

Heute wird übrigens der Aktionstag der brandverletzten Kinder begangen. Auch viele Kinder in unseren Zielländern haben schwere Verbrennungen, weil sie beim Kochen in Erdöfen fallen oder Opfer einer Gasexplosion (Kartusche oder Flasche) im häuslichen Umfeld werden.

Auf dem Foto von Arne Beierlorzer ist unsere Angelina zu sehen; fünf Jahre alt, aus Angola. Seit Mai in Deutschland mit der Diagnose „Narbenkontrakturen beide Arme, Hände, Oberkörper und linker Ellenbogen; Zustand nach Verbrennung. Die genaue Ursache ist uns nicht bekannt, vermutlich Feuer im häuslichen Umfeld. Sie wurde in unserem hauseigenen Medizinzentrum zweimal operiert. Dabei wurden Kontrakturen am linken Ellenbogen, Handgelenk und am kleinen Finger der linken Hand gelöst. Ihre Behandlung ist in absehbarer Zeit abgeschlossen und sie kann bald nach Hause zurückkehren