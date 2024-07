Grundschule am Saarnberg (Mülheim) spendet 500 Euro für die Kinder

500 Euro für unsere Schützlinge hatten die Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsgrundschule am Saarnberg in Mülheim bei ihrem diesjährigen Sponsorenlauf fürs Friedensdorf gesammelt. Für jede Runde der Teilnehmer um den Sportplatz gab es einen Euro in die Spendenkasse. Auf diese Weise kamen mehrere Tausend Euro zusammen, von denen 500 Euro an uns übergeben wurden. „Das Geld wollten wir gern Organisationen zukommen lassen, die sich um kranke oder verletzte Kinder kümmert!“, erklärte uns die stellvertretende Schulleiterin Silke Wernicke beim Besuch im Friedensdorf. Zusammen mit den Schülersprechern Lene und Tom sowie deren Müttern ließ sie sich die komplette Einrichtung zeigen, bevor die Schüler uns den symbolischen Scheck übergaben. Obendrauf gab’s einige tolle Sachspenden für das Friedensdorf. Unser Team sagt Danke!