Herbeder Glühweintreff spendet 9.000 Euro

Alle Jahre wieder verwandelt sich der Eingang der Meesmannstraße in Herbede in einen Ort der Begegnung. Vom 29. November 2025 bis zum 3. Januar 2026 öffnete der traditionsreiche Glühweintreff bereits zum 23. Mal seine Türen und lockte zahlreiche Besucherinnen und Besucher an.



Ob beim gemütlichen Plausch am Abend oder bei den vielfältigen Künstlerauftritten an den Wochenenden: Ein Becher Glühwein oder Kinderpunsch sorgte nicht nur für wohlige Wärme, sondern auch für einen guten Zweck. Dank des unermüdlichen Einsatzes von 14 ehrenamtlichen Helfern und der Unterstützung mehrerer Sponsoren konnte erneut die beeindruckende Spendensumme von 13.400 Euro erzielt werden.



Im Rahmen einer Feierstunde in der Herbeder Schützenhalle wurden die Erlöse nun übergeben. Während örtliche Kindergärten und die Wittener Tafel ebenfalls bedacht wurden, durfte sich das Friedensdorf über eine Spende in Höhe von 9.000 Euro freuen, die vom Mitarbeiter der Öffentlichkeitsarbeit, Dennis Bröhl, entgegengenommen wurde.



Ins Leben gerufen wurde die Adventsaktion einst, um Hochwasseropfern an der Elbe zu helfen. Über den früheren Nationaltorhüter Hans Tilkowski, damaliger Botschafter des Friedensdorfes, entstand schließlich die Verbindung nach Oberhausen – eine Partnerschaft, die bis heute trägt.



Wir danken allen Ehrenamtlichen, Unterstützern und Besucherinnen und Besuchern von Herzen für dieses langjährige, treue Engagement zugunsten der Kinder des Friedensdorfes.