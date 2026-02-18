Wir trauern um Bernd Kaiser

Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von Bernd Kaiser, der am 9. Februar im Alter von 81 Jahren verstorben ist. Mit ihm verliert das Friedensdorf einen langjährigen Wegbegleiter, Unterstützer und Freund, dessen Engagement über viele Jahrzehnte hinweg unzähligen Kindern zugutekam.



Bernd Kaiser betrachtete die von ihm jährlich initiierten und organisierten Benefizkonzerte zugunsten des Friedensdorfes einmal selbst als sein „Lebenswerk“. Als treibende Kraft hinter den Konzerten des Lions Club Buer setzte er sich mit außergewöhnlicher Hingabe dafür ein, Menschen für die Arbeit des Friedensdorfes zu begeistern. Über zwei Jahrzehnte brachte er Musik, Engagement und Mitmenschlichkeit zusammen – und erreichte damit Großes: Über eine Viertelmillion Euro kamen auf diese Weise für unsere Arbeit zusammen. Eine Summe, die für viele verletzte und kranke Kinder neue Hoffnung und konkrete Hilfe bedeutete.



Für seinen unermüdlichen Einsatz – auch für das Friedensdorf – wurde er unter anderem mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Diese Ehrungen unterstreichen, was wir im Friedensdorf längst wussten: Bernd Kaiser war ein Mensch, der Verantwortung übernahm und sich mit Herz und Überzeugung für andere einsetzte.



Unsere Gedanken sind bei seiner Ehefrau Brigitte, seiner Familie und allen, die ihm nahestanden.