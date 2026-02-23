Spielerisch Brücken bauen

Internationale Begegnungen können auf ganz besondere Weise verbinden – manchmal sogar über eine Kugelbahn. Das Schweizer Unternehmen CUBORO engagiert sich für die Kinder im Friedensdorf und hat mehrere hochwertige Kugelbahnsysteme für die Arbeit mit den Schützlingen zur Verfügung gestellt. Die offizielle Übergabe fand vor kurzem im Friedensdorf statt.



Die Sets kommen im Friedensdorf in Oberhausen zum Einsatz, wo Kinder aus unterschiedlichen Kriegs- und Krisengebieten während ihrer medizinischen Behandlung betreut werden. Neben der medizinischen Versorgung spielen pädagogische und kreative Angebote eine wichtige Rolle im Alltag der Mädchen und Jungen. Die modularen Kugelbahnen fördern Konzentration, logisches Denken und vor allem das gemeinsame Spiel – unabhängig von Sprache, Herkunft oder individuellen Voraussetzungen.



Zur Übergabe reiste Sebastian Etter, CEO von CUBORO, persönlich an und gestaltete gemeinsam mit den Kindern einen Workshop. Die Spende übergab er stellvertretend an die Leiterin des Friedensdorfes, Birgit Stifter, die vor Ort dabei war.



„Für uns ist diese Spende weit mehr als eine reine Produktübergabe. Sie ist ein Zeichen der Verbundenheit“, betonte Sebastian Etter. „Ich wünsche den Kindern von Herzen viel Freude mit CUBORO, viele schöne gemeinsame Momente – und vor allem Zuversicht und Frieden für ihre Zukunft.“



Birgit Stifter unterstrich die besondere Wirkung des neuen Spielmaterials: „Man kann unmittelbar sehen, wie fröhlich die Kinder miteinander spielen, sich austauschen und gemeinsam Lösungen finden. CUBORO ist ein wunderbares Spielsystem, das nicht nur Kreativität und Teamgeist stärkt, sondern auch die Motorik fördert. Wir werden es neben unserer Physiotherapie künftig auch in weiteren Bereichen des Friedensdorfes einsetzen.“



Für das Friedensdorf ist die Unterstützung ein Beitrag zur pädagogischen Arbeit: Spielerische Erfolgserlebnisse helfen den Kindern, Vertrauen zu stärken, Gemeinschaft zu erfahren und ein Stück unbeschwerte Kindheit zurückzugewinnen.