Spendenkonto: IBAN: DE59 3655 0000 0000 1024 00

de en

Ladys, Lions – und Golf

Das Friedensdorf durfte einen ganz besonderen Moment erleben: Constanze von Gerkan von der Öffentlichkeitsarbeit hieß die Langenfelder Lions und Lady Lions in Oberhausen herzlich willkommen und nahm stellvertretend für unsere Arbeit eine Spende in Höhe von 15.000 Euro entgegen.

Diese Summe ist im Rahmen der Activity eines Golfturniers zusammengekommen – und sie ist weit mehr als ein finanzieller Beitrag. Der Besuch der Lions und Lady Lions, das Interesse an unserer Arbeit und die Verbundenheit mit den Kindern haben uns tief berührt.

Von Herzen danken wir den Langenfelder Lions und Lady Lions für dieses tolle Engagement.

Beitrag teilen

Newsletter anmelden

Registrieren Sie sich für unseren Newsletter und bleiben Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Jetzt Abonnieren