In Gedenken an Maria Sowa

„Ich wollte niemals feige sein – sondern mutig und mit meinen Taten etwas bewegen.“

– So kommentierte Maria Sowa im Mai 2019 ihr Leben in einer Veranstaltung mit dem Thema „Erinnerungen: Mein erstes Erlebnis mit dem Krieg“. Maria Sowa, die zwischen 1976 und 1986 Chefsekretärin im FRIEDENSDORF war, war damit nicht nur Zeitzeugin der Geschehnisse des 2. Weltkrieges, sondern auch lebenslang Begleiterin der Arbeit des FRIEDENSDORFES: Diese Erlebnisse haben ihr Leben und ihre Tätigkeit im FRIEDENSDORF bedeutend geprägt.



Maria Sowa verstarb am 30.12.2024. Wir sind sehr dankbar für die Begleitung und Unterstützung von Frau Sowa, die immer in sehr klaren und direkten Worten geschah. Die Erinnerung an Maria Sowa wird bleiben, auch in der Hoffnung, dass es wieder mehr Menschen gibt, die sich klar und eindeutig für die Belange der Schutzbedürftigen und für den Frieden einsetzen.