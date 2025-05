Info-Paket beim Kultur -Frühschoppen

Sabrina Hüfken (rechts) und Katja Neumann vom Krachgarten e.V. freuen sich auf den Infostand des Friedensdorfes, an dem unser Mitarbeiter Dirk Bohlen alle Interessierten gern mit Informationen versorgt.

Wir lassen uns gerne mal neue Wege einfallen, um das Friedensdorf einem noch breiteren Kreis von Interessierten vorzustellen. Als aufgeschlossene Multiplikatoren erweisen sich einmal mehr lokale Kulturveranstalter, die ihre Konzepte gern ergänzen. Nach der adventlichen Grand Snail Tour des Repair-Cafés in Hünxe-Bruckhausen und dem „Together for a Reason“-Festival Ende März in Hiesfeld-Oberlohberg haben wir nun die Kreisstadt Wesel im Fokus: Dort möchte eine kleine aber kreuzfleißige Community den so genannten „Krachgarten“ wiederbeleben. Am Sonntag, 18. Mai, 11 Uhr, laden die Initiatoren ein zum legendären Frühschoppen mit Musik und Information an der Delogstraße (ehemaliges Flachglas-Gelände).

Fast ein Jahr lang machten die rund 60 Mitglieder des Vereins „Krachgarten Kultur“ Pause: Im Juni 2024 hatte es Differenzen mit dem ehemaligen Vermieter der Örtlichkeiten gegeben. Es gibt einen neuen Vermieter und mittlerweile glühen neue Kooperationsdrähte. Dass die Zeichen auf Neuanfang stehen, davon können sich Kulturbegeisterte und Ausflügler am dritten Mai-Samstag überzeugen. Dass über Monate verwilderte Gelände haben engagierte Frauen und Männer, sie nennen sich selber Krachzwerg:innen, auf Vordermann gebracht und zum Teil neu gestaltet.

Zurzeit legen die Aktiven ihren Fokus auf das Außengelände, also den Innenhof mit Bühne und Theke, den der Krachgarten-Kulturverein e. V. künftig wieder nutzen wird. Kulturschaffende und -anbieter rund um Wesel kennen den „Krachgarten“ bestens und fiebern seiner Wiedereröffnung sehnlichst entgegen.

Am Sonntag, 18. Mai, soll es dort beim Frühschoppen allerdings nicht nur Livemusik und lockere Gespräche geben, zur Wiedereröffnung spielt die Rockcoverband Liv Tailored, sondern auch einen Info-Stand des Friedensdorfes: Das Team Öffentlichkeitsarbeit wird an der Delogstraße sein Rollup entblättern und interessierte Standbesucher über die Inhalte seiner Arbeit für und mit kranken und verletzten Kindern aus diversen Krisenregionen dieser Welt informieren.

Welche und wie viele andere Dinge sich in diesem Jahr noch umsetzen lassen, sei derzeit noch nicht absehbar, so Vereinssprecherin Katja Neumann. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung sollen weitere Ideen gesammelt werden. So behalte man im Hinterkopf, dass sich monatlich bei künftigen Frühschoppen ein anderer Verein oder eine Organisation dem Publikum vorstellt.

Alsdann: Wir sehen uns am 18. Mai im Weseler „Krachgarten“!