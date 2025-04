Start in den Stauden-Frühling mit der Offenen Gartenpforte am Sonntag, 11. Mai

Nicht zum ersten Mal veranstalten Marlies und Volker Paus einen „Tag der offenen Gartenpforte“ zu unseren Gunsten. So kamen zu diesem Anlass im Juli 2024 mehrere Hundert Euro zusammen – ein Mix aus den moderaten Eintrittsgeldern und dem Staudenverkauf. Wer also für eine gute Sache (konkret: für die Arbeit von Friedensdorf International) spenden und dabei einem erholsamen Vergnügen frönen möchte, der merke sich gerne den 11. Mai vor!

Dann nämlich laden die beiden Schermbecker ein in den wunderschönen Garten ihres stilvollen Gehöfts (Baujahr 1801) am Voshövel. Dort erstreckt sich ein rund 2000 Quadratmeter großer Staudengarten mit altem Baumbestand übers weitgehend von mächtigen Bäumen beschatteten Geländes, das vor allem Hortensien und Funkien (lat.: Hosta) beherbergt.

Staudenfreunden geht das Herz auf, wenn sie durch die Anlage flanieren. Ein liebevoll gepflasterter Weg schlängelt sich entlang der Beete, an manchen Stellen abgewechselt von mit Rindenmulch abgestreuten Passagen. „Bei uns blüht es den ganzen Sommer lang!“, freut sich Volker Paus, sitzt am Tisch auf der geschmackvoll hergerichteten Veranda, die zirka um 1900 gartenseitig an das Gehöft angebaut wurde und schaut zufrieden auf sein „Werk“. Hier kann man sich wirklich wohlfühlen.

Wer gemeinsam mit dem 59-Jährigen eine Runde über Wege der wunderschönen Anlage dreht, der merkt schnell: Volker Paus liebt sein Hobby! Und er weiß genau, was die Besucher*innen anlockt: „Sobald die Pflanzen Blüten treiben, kaufen die Leute sie!“ Das sei schade, weil viele Gewächse schöne Blätter hätten oder einen generell prachtvollen Wuchs. Zum Beispiel Funkien oder Wolfsmilch.

Marlies und Volker Paus öffnen ihre private Gartenpforte am Sonntag, 11. Mai, 11 bis 18 Uhr, am Voshövel 4 in Schermbeck. Die beiden haben eine stark ausgeprägte soziale Ader: Jahrelang spendeten sie die Eintrittsgelder dem Verein Tilapia Niederrhein, der Projekte in Entwicklungsländern fördert. Dieses Mal darf Friedensdorf International nutznießen – wir freuen uns sehr darüber!

Vor Ort gibt’s auch Kaffee und Kuchen. Und zum baldigen Termin keine Zeit hat, kann sich die nächsten vier Sonntage notieren: 🗓️ 11. Mai, 15. Juni, 13. und 20. Juli – wie gehabt jeweils von 11 bis 18 Uhr.