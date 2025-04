Trödelmarkt mit Modenschau am 10. Mai

Erleben Sie am 10. Mai 2025 einen besonderen Tag voller Nostalgie und Überraschungen. In Dinslaken, in der Lagerhalle der Friedensdorf-Zentralstelle, findet von 10:00 bis 13:00 Uhr der beliebte Trödelmarkt statt.

Der Tag beginnt mit einer faszinierenden Modenschau, bei der Vintage-Kleidung, Modeklassiker und skurrile Fundstücke präsentiert werden. Tauchen Sie ein in die Welt vergangener Zeiten und lassen Sie sich von einzigartigen Outfits begeistern.

Anschließend haben Sie die Gelegenheit, nach Herzenslust zu stöbern. Ob Vintage-Kleidung, das besondere Einzelstück, das in keinem Kleiderschrank fehlen darf, antik anmutende Dekorationen oder außergewöhnliche Kuriositäten – hier findet jeder etwas Besonderes.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Genießen Sie frisch gebrühten Kaffee und ausgefallen Kuchen, während Sie durch die Stände schlendern und nach besonderen Fundstücken suchen. Der Erlös des Marktes unterstützt die Arbeit von Friedensdorfs International. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!