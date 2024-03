Italienische Schule organisierte Spendenaktion

Die Schule „Maria Ausiliatrice“ in San Donato Milanese – Mailand, Italien, organisierte in der Weihnachtszeit eine Spendenaktion für das Friedensdorf. Die dritte Klasse der Sekundarschule ergriff die Initiative, nach dem sie sich ausführlich über das Friedensdorf informiert hatte. Die Lehrerin Frau Foresti koordinierte das Solidaritätsprojekt. Mit Enthusiasmus und Großzügigkeit gelang es den Schülern, die Koordinatoren des brillanten Gospelchors „Una Voce“ unter der Leitung von M. Rainoldi Gable mit einzubeziehen, der am 20. Dezember 2023 im Schultheater auftraten. Der gesamte Erlös von 1.000 Euro aus dem Verkauf der Eintrittskarten wurde dem Friedensdorf gespendet, das sich herzlich für das Engagement bedankte. Für die Zukunft plant die italienische Schule weitere Solidaritätsaktionen zu Gunsten des Friedensdorfes.