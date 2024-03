Sachspenden für Friedensdorf International

Wir benötigen dringend Sommerkleidung. Sowohl für unseren Heimbereich, in dem rund 150 Kinder wohnen, sowie für unsere Friedensdorf Interläden. Kinder, die aus den Kriegs- und Krisengebieten zur Behandlung ins Friedensdorf kommen, bringen nur das mit, was sie am Leib tragen. Daher benötigen wir für die bevorstehende warme Jahreszeit dringend Sommerkleidung, in allen Größen. Und auch in unseren Interläden, die mit Second-Hand-Kleidung bestückt sind, fehlt Sommerware. Viele unserer Interläden-Kunden setzen auf Nachhaltigkeit oder kaufen bewusst Kleidung für kleines Geld. Unser Lager hat derzeit kaum Sommerkleidung vorrätig, da momentan hauptsächlich Winterkleidung gespendet wird, die wir selbstverständlich weiterhin gerne annehmen. Doch für den nahenden Sommer können wir weder den Heimbereich noch unsere Interläden ausreichend bestücken.

Vielleicht gönnen Sie ihrem Kleiderschrank einen Frühjahrsputz. Egal ob Kinder-, Frauen-oder Männerkleidung, wir freuen uns über jede gut erhaltene Sommerkleidung.

Abgabe der Kleidung: Annahmekammer der Lagerhalle Friedensdorf-Zentralstelle, Lanterstr. 21 in 46539 Dinslaken, Mo – Fr von 8 bis 16 Uhr und Sa 8 bis 15.30 Uhr sowie in den Friedensdorf Interläden zu den jeweiligen Öffnungszeiten.

Sie können Ihre Textilien wie gut erhaltene Kleidung für Kinder und Erwachsene, Schuhe in allen Größen, Bettwäsche und Handtücher kostenlos als Paket an uns schicken. Packen Sie einfach einen Karton mit Ihrer Spende zwischen mindestens 6 und maximal 31,5 kg. Weitere Infos hier

Wie und wo Sie uns Kleidung und weitere Sachspenden zukommen lassen können, erklärt dieser Kurzfilm. Wir bedanken uns bei dem Filmclub Dinslaken für die Produktion und zur Verfügung stellen des Filmes.