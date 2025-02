Friedas Welt kehrt zurück – in neuer Form und mit viel Herz

Die Freude ist groß: Friedas Welt ist zurück. Nachdem wir schweren Herzens das Ladenlokal in Schmachtendorf schließen mussten, haben wir nun eine wunderbare Lösung gefunden – eine kleine, aber feine Version von Friedas Welt wird in unserer Halle für Sachspenden an der Lanterstraße 21 neu eröffnet.

Am Samstag, den 8. März feiern wir von 10 bis 14 Uhr die große Wiedereröffnung – mit einem bunten Hallentrödel, leckerem Kaffee und Kuchen, erfrischenden Kaltgetränken und einem österlichen Bastelspaß für die kleinen Gäste. Natürlich wird es auch in der neuen Friedas Welt wieder die beliebten Deko-Artikel, duftenden Öle und viele weitere schöne Dinge geben. Außerdem werden bald wieder Workshops angeboten – für alle, die Lust haben, kreativ zu werden.

„Wir sind unglaublich dankbar für all die Unterstützung, die es uns ermöglicht hat, Friedas Welt in neuer Form zurückzubringen. Ein riesiges Dankeschön an unsere Mitarbeiterinnen und Ehrenamtlichen, die mit so viel Herzblut an diesem Projekt gearbeitet haben“, so Jaqueline Hochmuth vom Friedensdorf.

Kommt vorbei, stöbert, genießt und feiert mit uns – wir freuen uns auf euch.