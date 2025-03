Kambodscha-Blog: erster Gruß aus einem Land, das den Frieden schätzt

9. März

Seit gestern befinden wir uns in Kambodscha – einem Land, welches ihren Frieden unglaublich schätzt. Direkt als wir das Gelände des Flughafens verlassen hatten, stach uns ein großes blaues Schild in die Augen mit der Aufschrift „Thanks Peace“.

Zu kämpfen hat das Land mit dem Klimawandel. Bereits mehrmals ist allein der Kindergarten „Comped Home“ in Phnom Penh vom Starkregen betroffen gewesen und stand unter Wasser. Wie Ihr wisst, fördern wir dieses Projekt schon seit fast zwei Jahrzehnten. Damit weiterhin Kinder von Müllsammlern und armen Familien die Einrichtung besuchen können, haben wir die Sanierungskosten übernommen. Das Geländeniveau wurde angehoben und das Entwässerungssystem ausgebaut.