Friedas neue Öffnungszeiten

Am vergangenen Samstag wurde mit großer Freude und einem bunten Fest die Eröffnung von „Friedas Welt“ gefeiert. Der neue Laden, der sich in der Hilfsgüterhalle an der Lanterstraße 21 befindet, bietet eine Vielzahl von handgemachten Produkten, Geschenken und Feinkost von der renommierten Firma Wajos an.



Die Eröffnungsfeier lockte zahlreiche Besucher an, die sich auf einen Hallentrödel, köstlichen Kaffee und selbstgebackenen Kuchen freuen konnten. Besonders für die kleinen Gäste gab es ein österliches Bastelangebot, das viel Freude bereitete und die Kreativität der Kinder anregte.



„Friedas Welt“ wird künftig immer dienstags, donnerstags und freitags von 12:00 bis 16:00 Uhr geöffnet sein. Der Laden ist nicht nur ein Ort des Einkaufens, sondern auch ein Treffpunkt für die Gemeinschaft, unterstützt durch engagierte ehrenamtliche Helfer, die sich für den Erfolg des Projekts einsetzen und sich hier auch wieder für die beliebten Workshops stark machen werden.

Wir laden alle Interessierte herzlich ein, „Friedas Welt“ zu besuchen und die Vielfalt an liebevoll gestalteten Produkten zu entdecken. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von der herzlichen Atmosphäre und den einzigartigen Angeboten begeistern!



Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kontakt:

Friedas Welt

Lanterstraße 21

Dinslaken

[02064-49740]



Wir freuen uns auf Ihren Besuch.