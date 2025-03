Neue Orthopädie-Werkstatt im Friedensdorf sichert umfassende Versorgung

Seit 2019 engagiert sich Franz-Rudolf Steffen ehrenamtlich im Friedensdorf, um die Kinderfüße fachkundig zu betreuen. Der gelernte Orthopädie-Schuhtechniker fertigt für die Mädchen und Jungen individuelle orthopädische Einlagen, Schuherhöhungen – teils mit Abrollsohlen – und orthopädische Schuhe nach Maß an. Bis vor kurzem erfolgten die Reparaturen für die Friedensdorf-Kinder in der Werkstatt der Firma Overlöper in Sterkrade, die die notwendigen Maschinen und Materialien kostenfrei zur Verfügung stellte.

Mit der Eröffnung der lang ersehnten eigenen Orthopädie-Werkstatt im Friedensdorf kann die Versorgung nun direkt vor Ort erfolgen. „Es ist ein großer Schritt für uns und wir freuen uns sehr, dass wir nun direkt bei uns vor Ort im Friedensdorf diese wichtigen Korrekturen vornehmen können“, betont Thomas Killmann von der Friedensdorf-Geschäftsführung.

Neben den rein mechanischen Aspekten rückt auch der medizinische Nutzen in den Vordergrund. Häufig führen Knochenentzündungen bei den Kindern zu Bandverkürzungen, sodass Schuherhöhungen von mehreren Zentimetern keine Seltenheit darstellen. Diese Maßnahmen sind von enormer Wichtigkeit, da sie den gesamten Bewegungsapparat unterstützen und langfristig Fehlstellungen vorbeugen. „Vor allem, da die Kinder noch im Wachstum sind, ist es wichtig, Schiefstellungen auszugleichen, damit sich nicht an anderen Körperstellen wie etwa der Hüfte oder dem Rücken Probleme entwickeln“, erläutert Franz-Rudolf Steffen, der bereits die ersten Schuherhöhungen in der neuen orthopädischen Werkstatt anfertigen konnte.

Die neu eingerichtete Werkstatt verspricht eine zukunftsweisende, ganzheitliche Betreuung der jungen Patienten – von der Fußgesundheit bis hin zur Unterstützung des gesamten Körpers. Unternehmen, die Material und Maschinen gespendet haben, trugen entscheidend dazu bei, dass dieser Fortschritt nun Realität werden konnte. Die Initiative unterstreicht, wie wichtig präventive Maßnahmen im Kindesalter sind, um langfristige gesundheitliche Komplikationen zu vermeiden.

