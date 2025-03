Wir für Kinder in Not“ – Eine Stiftung mit Herz

Am vergangenen Wochenende durfte unser Bildungswerk erneut die engagierte AG der Stiftung „Wir für Kinder in Not“ aus Mainz begrüßen. Drei Tage lang setzten sich unsere Schülerinnen der Jahrgangsstufen 5 bis 9 intensiv mit der wichtigen Arbeit des Friedensdorfs auseinander. Sie lernten nicht nur die Hintergründe kennen, sondern erfuhren auch, was es bedeutet, sich gemeinsam für andere einzusetzen und Solidarität zu leben.

Bereits im Vorfeld zeigten die Schülerinnen großen Einsatz: Mit viel Herzblut organisierten sie einen Kuchenverkauf und sammelten Spenden, um kranken und verletzten Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten zu helfen.