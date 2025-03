Friedensdorf-Delegation beeindruckt von nachhaltiger Hilfe in Kambodscha

Es war eine Reise voller Emotionen und wertvoller Eindrücke: Friedensdorf-Leiterin Birgit Stifter und Claudia Peppmüller aus der Öffentlichkeitsarbeit besuchten Kambodscha, wo Friedensdorf International seit fast 25 Jahren aktiv ist. Vor Ort überzeugten sich die Vertreterinnen davon, wie tief die Basis-Gesundheitsstationen (BGS), die das Friedensdorf mit aufgebaut hat, in der Gesellschaft verankert sind.

Bereits 2002 wurde die erste dieser Gesundheitsstationen errichtet. Heute gibt es 43 solcher Einrichtungen, die die medizinische Grundversorgung in den ländlichen Regionen sicherstellen. Und der Bedarf wächst weiter: Eine 44. Basis-Gesundheitsstation ist in Planung. „Allein das zeigt, wie wichtig diese Einrichtungen für die Bevölkerung sind“, betont Birgit Stifter. Besonders berührte das Team, dass einige dieser Stationen inzwischen mit eigenen Mitteln der Gemeinden saniert oder sogar erweitert wurden – ein Zeichen dafür, dass das Konzept langfristig trägt.

Medizinische Versorgung mit Weitblick

Die BGS leisten nicht nur bei der Behandlung von Krankheiten und Verletzungen wertvolle Arbeit, sondern auch in der Vorsorge. So werden Hebammen ausgebildet, und werdende Mütter erhalten gezielte Unterstützung. Ein bewährtes Konzept ist dabei die Trennung von schwangeren Frauen und frisch entbundenen Müttern von infektiösen Patienten. „Das hilft, das Wohl von Mutter und Kind in stabile Bahnen zu lenken und verhindert spätere gesundheitliche Folgen für die Neugeborenen“, erklärt Claudia Peppmüller.

Darüber hinaus spielen die Gesundheitsstationen eine entscheidende Rolle bei der Erstversorgung von Verletzungen – etwa bei Unfällen in der Landwirtschaft – sowie bei Impfungen nach WHO-Standard, die lebensrettend sein können.

„Wir sind tief beeindruckt von diesem Engagement. Es ist großartig zu sehen, was hier bewegt wurde und wie die Hilfe immer größere Kreise zieht“, sagt Birgit Stifter. Ein besonderer Dank gilt dabei Chau Kim Heng, dem kambodschanischen Partner des Friedensdorfes, für seinen unermüdlichen Einsatz.

Wandel und Fortschritt sichtbar

Neben den Besuchen der Gesundheitsstationen konnten Birgit Stifter und Claudia Peppmüller auch einen gesellschaftlichen Wandel beobachten. Gerade in den großen Städten wie Phnom Penh wird viel investiert und gebaut. Doch auch auf dem Land zeigt sich ein Umdenken: „Gesundheit hat einen neuen Stellenwert bekommen“, stellt Birgit Stifter fest. Szenen, in denen Kranke – oftmals viele Kinder – mit einer Infusion im Arm auf dem Moped kilometerweit nach Hause fahren mussten, gehören der Vergangenheit an.

Bildung als Schlüssel zur Zukunft

Neben der medizinischen Versorgung ist auch Bildung ein zentraler Bestandteil der Friedensdorf-Hilfe in Kambodscha. Ein wichtiger Meilenstein ist das Comped Home in Phnom Penh, der Kindergarten Somersault, eine von zwei von Friedensdorf International und der Thüringisch-Kambodschanischen Gemeinschaft (TKG) unterstützte Einrichtung.

Ein weiteres zukunftsweisendes Sozial-Projekt steht kurz vor seiner Eröffnung: Ein Kindergarten unweit der vietnamesischen Grenze, dessen Bau von Friedensdorf International gefördert wird, öffnet im April seine Türen. Hier soll bereits Kleinkindern bis zum Vorschulalter Bildung vermittelt werden – ein wichtiger Schritt, da die Meisten Erwachsenen in diesen Regionen weder lesen noch schreiben können.

Mit Zuversicht zurück nach Deutschland

Die Reise hat einmal mehr gezeigt: Die Arbeit von Friedensdorf International in Kambodscha trägt nachhaltig Früchte. „Wir kehren mit einem sehr guten Gefühl zurück nach Deutschland, weil wir sehen konnten, wie herausragend unsere Hilfe vor Ort angenommen wird“, resümiert Friedensdorf-Leiterin Birgit Stifter. Das Engagement des Friedensdorfes hat dazu beigetragen, dass sich das Leben vieler Menschen in Kambodscha nachhaltig verbessert – und das motiviert, weiterzumachen.

Wer die Arbeit des Friedensdorfes in Kambodscha unterstützen möchte, der kann dies unter folgendem Spendenkonto tun:

Stadtsparkasse Oberhausen

IBAN: DE59 3655 0000 0000 1024 00

SWIFT-BIC: WELADED1OBH

Stichwort: Kambodscha