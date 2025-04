Reinhard Mey: Ein Künstler mit großem Herzen für das Friedensdorf

Seit vielen Jahren steht der beliebte Sänger und Songwriter Reinhard Mey gemeinsam mit seiner Frau Hella dem Friedensdorf International treu zur Seite. Wohl auch, weil er selbst als Kind die Entbehrungen des Zweiten Weltkriegs erlebte, liegt ihm das Schicksal von Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten besonders am Herzen. Seine Unterstützung zeigt sich nicht nur in Worten, sondern vor allem in Taten – immer genau dort, wo Hilfe gebraucht wird.

Ob eine dringend benötigte Kipp-Bratpfanne für das Küchen-Team, Schoko-Hasen zu Ostern oder eine großzügige Konzertspende im Jahr 2022 – Reinhard Mey setzt sich mit großer Hingabe für das Friedensdorf ein. Und auch jetzt durften sich die Verantwortlichen wieder über seine Unterstützung freuen: Mit einer Spende für die Einrichtung eines Spielzimmers schenkte er den sechs- bis neunjährigen Kindern einen Ort zum Spielen, Lachen und Durchatmen. Neben Regalen finanzierte er auch die Ausstattung mit Spielen, Spielzeug, Shuffle-Board, einem Kinder-Billardtisch sowie einer gemütlichen Couch. Stellvertretend in Empfang nehmen durften die Verantwortlichen des Friedensdorfes die Ausstattung von Reinhard Meys Managerin Rasale Aydin.

„Reinhard Mey ist mehr als ein außergewöhnlicher Musiker – er ist eine Stimme des Mitgefühls, die sich seit Jahrzehnten unermüdlich für Frieden, Menschlichkeit und Gerechtigkeit einsetzt. Seine Lieder erzählen von der Sehnsucht nach einer besseren Welt – und er selbst tut alles dafür, sie ein Stück weit wahr werden zu lassen“, so Claudia Peppmüller vom Friedensdorf.