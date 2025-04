Nach Sizilien per Gravelbike – Pino, Cristian und Patrick radeln fürs Friedensdorf

Fiebern dem Tourstart entgegen (von links): Patrick Kodjayan, Pino Barbera und

Cristian Pacheco Gonzalez, hier bei ihrer Testfahrt im Oktober 2024. (Foto: privat)

„Wenn wir es zu deinem 50. Geburtstag nicht schaffen, in deine Heimat Sizilien zu fliegen, dann fahren wir eben mit dem Fahrrad hin!“ Eine klare Ansage, der sich die drei Freunde Jahre später zu allzu gern fügten. Seit dem Ausspruch sind mittlerweile fünf Jahre vergangen – und plötzlich wird Pino tatsächlich Fünfzig. Also war den drei Pedalrittern klar: Diese Radtour ist unausweichlich!

Doch keine Spezialaktion ohne Nagelprobe: Gravelbikes, Radtaschen und weiteres Equipment wurden bereits angeschafft und Anfang Oktober 2024 in Holland zu dritt – Pino Barbera, Cristian Pacheco und Patrick Kodjayan – getestet. „Bei der Tour haben wir schon einiges lernen müssen“, erinnert sich Patrick:

Ein Schlafsack mit einer Komforttemperatur von 15 Grad war im Oktober eine denkbar schlechte Wahl. Bei nächtlichen Temperaturen knapp über 0 Grad helfen auch keine zwei Hosen und zwei Pullis! Aber aus Fehlern lernt man bekanntlich. Immerhin klappten der Zeltaufbau, die Nutzung des Gaskochers und andere Abläufe bereits sehr gut!“

Die Teststrecke führte die drei Mülheimer in einem schönen Zickzack-Kurs durch Holland. Patrick: „Nach drei Nächten beschlossen wir, die vierte Etappe zu verlängern und mit dem Zug nach Hause zu fahren – bevor wir erneut in der Kälte bibbern mussten.“

Doch jetzt ist die Testphase definitiv bald vorüber: Am 23. Mai starten die drei Abenteurer auf ihre große Tour: rund 2.700 Streckenkilometer und 20.000 Höhenmeter. „Wir planen etwa 24 Tage, mit möglichen Umwegen und Streckenanpassungen – also im Schnitt 120 Kilometer pro Tag“, erklärt Patrick und verspricht: „Um Euch alle daran teilhaben zu lassen, werden wir täglich über Instagram: Bikepackers.fun Euch mitnehmen und parallel die Spendenaktion auf Betterplace.org „Radeln fürs Friedensdorf“ pushen.

„Radeln fürs Friedensdorf“ soll heißen, dass die drei sportiven Pedalritter mit ihrer Aktion aufs Friedensdorf aufmerksam machen und auch Geld für und sammeln wollen. Diesen edlen Plan verbinden sie mit ihrem kräftezehrenden Freizeitvergnügen. Die Route von Mülheim nach Sizilien ist voller Highlights: von den sanften Hügeln der Eifel über die idyllischen Weinberge entlang des Rheins bis hin zu den imposanten Alpenpässen, die den Dreien alles abverlangen werden. Selbstverständlich schwärmt Patrick auch inbrünstig – vor allem von der zweiten Streckenhälfte:

„In Italien erwarten uns die malerischen Toskana-Landschaften, die historischen Städte wie Rom und Neapel und schließlich die traumhafte Küstenroute durch Kalabrien, bevor wir mit der Fähre nach Sizilien übersetzen. Ob mit dem E-Bike oder, wie wir, mit dem modernen Allrounder Gravelbike – Hauptsache, unterwegs! Wir lieben den Sport und die Natur. Doch diese Reise wird etwas ganz Besonderes: unfassbar aufregend, spannend und einfach sensationell! Jeden Tag im Mai und Juni fahren wir weiter nach Süden, immer näher ans Ziel: Pinos Vater Salvatore lebt in Trapani, im äußersten Westen Siziliens. In diesem Sinne sind wir voller Vorfreude und gleichzeitig ein bisschen nervös, aber vor allem super motiviert und gespannt auf das Abenteuer, das in wenigen Wochen vor uns liegt!“

Cristian, Pino und Patrick verknüpfen ihr Spendenziel unmittelbar mit den 20.000 Höhenmetern, die sie in Italien bewältigen müssen: „Wir möchten bei unserer Aktion gern 20.000 Euro einsammeln!“, kündigen sie selbstbewusst an.

Das Friedensdorf-Team sagt Danke für die mit hohen Erlebnis- und Spannungswerten angefüllte Idee der Mülheimer Radler und freut sich über aufgeschlossene Spender bei Betterplace, einer Plattform für Spendensammelaktionen.