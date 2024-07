Letzte August-Woche: Erste Mondmission des Friedensdorf-Teams

Erinnern Sie sich noch an den 2. September des vergangenen Jahres? Bei der ersten offiziellen Mammutmarsch Wanderweltmeisterschaft erzielte das Team Friedensdorf in 24 Stunden und 354 gelaufenen Kilometern einen beachtenswerten 9. Platz.

Nun, knapp ein Jahr später geht das Team Friedensdorf erneut an den Start. Dieses Mal unter dem Motto: Gemeinsam laufen wir bis zum Mond (im Original: „Mammutmarsch – To The Moon“). Auch in diesem Jahr gilt es wieder, so viele Kilometer zu wandern wie man nur kann, dabei seine Reserven einzuteilen, Blasen zu vermeiden und Müdigkeit zu überwinden. Vor allem aber sind Schmerzen zu ertragen – so wie die Kinder sie erdulden mussten, bevor sie zur medizinischen Behandlung nach Deutschland fliegen durften.

Zusammen wollen alle Teilnehmer dieser Marsch-Veranstaltung in einer Woche 384.000 Kilometer wandern, was der durchschnittlichen Entfernung des Mondes zur Erde entspricht. Wenn viele kleine Menschen viele kleine Schritte tun, können sie Großartiges erreichen – meinen die Aktiven Friedensdorfler.

Seien Sie dabei, wenn die Friedensdorf-Fahne auf dem Mond gehisst wird und motivieren Sie unser Team mit einer kleinen Spende zur Rückkehr auf die Erde (z.B. mit einem Cent pro gelaufenen Kilometer unseres Teams). Am 31. August findet die Schlussveranstaltung im Landschaftspark Duisburg Nord statt – kommen Sie doch einfach dazu. “Wir freuen uns”, sagen Norman Witt, Phuong Truong, Minori Nakaoku, und Thorsten Dupré (von links auf der Collage). Das Quartett wird unterstützt von Manuel van Heeck, der ehrenamtlich im Medizinzentrum des Friedensdorfes tätig ist.

In der ersten Phase 1 (26. bis 30. August) sammelt jede/r die Kilometer für sich. Die Kilometer sollen mit Hilfe eines selbstgewählten Geräts aufgezeichnet und gespeichert werden (z.B. Smartwatch oder mit Hilfe der App Komoot). Am Ende jeden Tages können alle Teilnehmer ihre gesammelten Kilometer in ihrem Mammutmarsch Account im Bereich „TO THE MOON“ eintragen. Hier geht’s zum Account-Login: https://mammutmarsch.de/my-events/

Im Landschaftspark werden die erlaufenen Kilometer automatisch getrackt. Teilnehmende erhalten vor Ort eine individuelle Startnummer. In dieser ist ein Chip enthalten und auf der ganzen Strecke werden regelmäßig Messpunkte eingerichtet. Sobald man einen Messpunkt passiert, wird die jeweilige Distanz und Zeit automatisch der Startnummer zugeordnet und aufgezeichnet. Die Aktiven können sich also voll und ganz auf das Sammeln ihrer Kilometer konzentrieren.