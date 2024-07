350 Euro vom Schulfest an der Geschwister-Scholl-Schule

In Sommerkahl, rund 60 Kilometer östlich von Frankfurt am Main, befindet sich eine unserer so genannten Koordinationsstellen. Von dort aus werden die Kinder betreut, die in den Krankenhäusern im südlichen Teil der Republik operiert werden. Etwa auf halber Strecke zwischen beiden Orten liegt die Stadt Hanau. Die dortige Geschwister-Scholl-Schule Steinheim hat bei einer Aktion an uns gedacht: Die Kinder hatten viele schöne Dinge gebastelt und verkauft und die Einnahmen an verschiedene Hilfsorganisationen gespendet. Beim Schulfest im Juni übergaben Frau Heil (rechts) und Frau Sauer vom Fördervereinsteam der Schule einen symbolischen Scheck über 350 Euro an unsere Mitarbeiterin Sonja Ehinger (Mitte). Wir sagen danke!