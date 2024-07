In der Pfalzgrafen-Apotheke in Königshardt werden Kundinnen und Kunden für ihre Treue mit Pfalzgrafen-Talern belohnt. Diese Taler können gesammelt oder aber gespendet werden. In diesem Jahr kommen die Spenden einmal mehr unseren Dorf-Kindern zugute, die sich von ihren Verletzungen erholen können.

Die Pfalzgrafen-Apotheke stockte die zusammengekommene Spendensumme aus eigenen Mitteln auf 2000 Euro auf. Apothekerin Anna Beck (rechts) übergab die Spende symbolisch in Königshardt.